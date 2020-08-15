Жители Хабаровска посвятили очередной протест Фургалу и Белоруссии

Сегодня, 15 августа, жители Хабаровска вышли протестовать в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, и жителей Белоруссии.

Это уже шестая по счету суббота, когда местные жители выходят на протесты. Всего акции продолжаются уже 36 дней.

На шествии скандировали «Я/Мы Сергей Фургал», «Жыве Беларусь», «Белоруссия, Хабаровск с вами», следует из прямой трансляции dvhab.ru.

По оценке мэрии Хабаровска, в шествии поучаствовали около 1,5 тысячи человек. Там фиксируют снижение активности населения в акциях уже шестую неделю.

За все время акций полицейские составили 139 протоколов об административных нарушениях, в том числе 126 — на участников «несанкционированных митингов» и 13 — на предполагаемых организаторов.