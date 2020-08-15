Лобовое столкновение легковушек произошло на «Скандинавии»

Сегодня днем, 15 августа, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидица сообщила об аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе.

Уточняется, что дорожное происшествие случилось в паре километров от поселка Огоньки. Судя по видео, участниками стали по меньшей мере два легковых автомобиля — между ними произошло лобовое столкновение.

«Стоит намертво, дорожники пропускают по очереди по одной полосе», — сообщила очевидица.