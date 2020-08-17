Двое жителей Ленобласти устроили стрельбу из автомата Калашникова в Шушарах

Автор: Гузель Галимова
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Против одного из стрелков возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”, мужчина находится под подпиской о невыезде.

О стрельбе в полицию сообщили обеспокоенные жители одного из домов на Новгородском проспекте в Шушарах. Прибывшие на место полицейские задержали жителей Ленобласти 36 и 38 лет. У них изъяли списанный охолощенный автомат Калашникова, бумажную упаковку от светошумовых патронов и паспорт на оружие, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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