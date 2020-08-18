Стало известно, где 18 августа зафиксированы 26 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 26 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 427. Выздоровели — 4 351, умерли — 70.

Гатчинский район:
  • Гатчина — 1, 
  • Малое Верево — 1, 
  • Монделево — 2, 
  • Коммунар — 1, 
  • Антелево — 1, 
  • Черново — 1, 
  • Крокшево — 1;
Всеволожский район: 
  • Всеволожск — 4, 
  • Кудрово — 2, 
  • Янино-1 — 1, 
  • Щеглово — 1, 
  • Сертолово — 1, 
  • Старая — 1;
Выборгский район: 
  • Песочное — 1;
Киришский район: 
  • Кириши — 1, 
  • Тихорицы — 1;
Ломоносовский район: 
  • Кипень — 1, 
  • Малое Карлино — 2;
Кировский район: 
  • Шлиссельбург — 1;
Кингисеппский район:
  • Кингисепп — 1.