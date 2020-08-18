Стало известно, где 18 августа зафиксированы 26 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 26 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 427. Выздоровели — 4 351, умерли — 70.
Гатчинский район:
- Гатчина — 1,
- Малое Верево — 1,
- Монделево — 2,
- Коммунар — 1,
- Антелево — 1,
- Черново — 1,
- Крокшево — 1;
Всеволожский район:
- Всеволожск — 4,
- Кудрово — 2,
- Янино-1 — 1,
- Щеглово — 1,
- Сертолово — 1,
- Старая — 1;
Выборгский район:
- Песочное — 1;
Киришский район:
- Кириши — 1,
- Тихорицы — 1;
Ломоносовский район:
- Кипень — 1,
- Малое Карлино — 2;
Кировский район:
- Шлиссельбург — 1;
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 1.