Новые туристические маршруты и пассажирский причал появятся в Ленобласти в 2021 году

Пассажирский причал откроется у музея «Прорыв Блокады Ленинграда», а туристы пойдут суворовскими тропами

По данным комитета по туризму Ленобласти, в рамках проекта «Туристский коридор «Санкт-Петербург – Сайма» в следующем году откроются маршруты, объединяющие Петербург и Ленобласть с четырьмя финскими городами ─ Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели.

Грандиозным событием в региональной туристической отрасли станет проект «Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости». Уже идет обустройство новых экологических, пешеходных и велосипедных маршрутов, связанных с деятельностью знаменитого полководца Александра Суворова. Проекты призваны сохранить историческую память и памятники культуры, а также обеспечить комфортный доступ к туристическим объектам.

В 2021 году планируется строительство пассажирского причала у музея «Прорыв Блокады Ленинграда» в Кировском районе. Благодаря сети причалов, Ленобласть уже создала уникальный туристический маршрут, повторяющий часть легендарного речного торгового пути Древней Руси «Из варяг в греки» от Старой Ладоги через Кириши к Грузино и далее в Великий Новгород.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в регионе начался прием заявок на участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020 года. Для участия в конкурсе туроператорам и самостоятельным активистам необходимо до 20 сентября зарегистрироваться на сайте премии и разместить здесь описание проекта, его презентацию и фото. С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте Всероссийской туристской премии.