В России ожидается подорожание компьютеров и ноутбуков

Эксперты связывают подорожание техники с увеличившимся спросом и ростом цен на комплектующие, которые обычно приобретаются за рубежом.

Специалисты Price.ru прогнозируют возможное увеличение цен примерно на 10-20 % уже в эти осенние месяцы. При этом известно, что на рынке техники отмечается дефицит на отдельные модели ноутбуков и компьютеров, а вот интерес со стороны покупателей в онлайн увеличился примерно на 70%.

Руководитель направления “Ноутбуки и ПК” компании “Марвел-Дистрибуция” Андрей Латышев сообщил, что подорожать может вся техника, даже та, что производится на территории России. Причина этому — рост цен на комплектующие, которые обычно приобретают за рубежом, пишут Известия.