Школа в Пикалево получила современное оборудование для дополнительного образования

В школе №3 в Пикалево появилось новое оборудование и мебель для учеников, которые будут проходить программу дополнительного образования.

Также в рамках нацпроекта “Образование” в школе создали 84 новых места для обучения и шесть различных объединений допобразования естественнонаучной направленности. Чтобы ребенок мог обучаться по программе допобразования, родителям достаточно оставить заявку на сайте специального навигатора.

Стоит отметить, что оборудование было закуплено за счет федерального, областного и муниципального бюджетов.

Ранее мы сообщали, что новый учебный год в Ленобласти начнется в штатном режиме. К тому же, учителей обяжут носит маски, на учеников это правило не распространяется.