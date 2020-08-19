Петербуржца оштрафовали на 1,7 млн рублей за костер в лесу

В Новгородской области осудили жителя Петербурга, по вине которого случился лесной пожар.

Суд установил, что в мае 2019 года петербуржец и два его знакомых приехали на рыбалку в Любытинский район. Во время отдыха обвиняемый развел костер и уснул, оставив огонь без присмотра. В результате пламя перебросилось на деревья, общая плащадь пожара составили 6,5 га.

Лесному фонду России был причинен ущерб в размере 1,7 млн рублей. Теперь рыбаку предстоит выплатить эту сумму и провести 300 часов на обязательных работах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.