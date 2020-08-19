В Старой Ладоге появится скульптура археолога и почетного гражданина Ленобласти Анатолия Кирпичникова

Автор памятника Рюрику и Олегу в Старой Ладоге Олег Шорохов уже приступил к работе над скульптурным портретом археолога, доктора исторических наук, профессора Анатолия Кирпичникова.

Скульптор отметил, что отлить образ Кирпичникова он решил в знак благодарности.

“Для меня это своего рода благодарность Анатолию Николаевичу за то, что он помог мне в создании скульптуры Рюрика и Олега в Старой Ладоге. Он много меня консультировал”, — поделился Шоров.

Скульптуру Анатолия Кирпичникова собираются установить в музее Старой Ладоги. Сейчас же доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, руководитель раскопок в Старой Ладоге Анатолий Кирпичников занимается написанием автобиографии.