В Ленобласти комитет по обращению с отходами проведет встречу с собственниками полигонов

Глава комитета по обращению с отходами Ленобласти Алексей Пименов рассказал о ситуации с транспортировкой отходов из полигона МПБО-2 в Янино-2.

Он напомнил о требованиях населения, экологов, надзорных ведомств о вывозе отходов с территории предприятия.

«С другой стороны, на текущий момент Санкт-Петербург провёл конкурс, который выиграла компания, теперь обязанная данные отходы вывести. Но документы экологические на текущий момент не предоставлены в полном объёме, чтобы мы понимали, куда данные отходы везти», — объяснил Алексей Пименов.

По его словам, в первую очередь областное правительство просит Санкт-Петербург остановить складирование отходов на предприятии. Чтобы эта ситуация не повторялось, будет организована встреча с участием собственников полигонов.