Более 900 человек заблудились в лесах Ленобласти с июня

По словам замначальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленобласти Павла Стецуна, с начала грибного сезона практически каждый день в лесах теряются люди.

Так, начиная с июня в регионе потерялись более 900 человек. При этом семь из них погибли, а поиски двоих продолжаются.

«Ежесуточно поступает до сорока заявок. Поиск потерявшихся больше всего приходится на выходные. Часто при поиске грибов люди сбиваются с пути и не могут самостоятельно вернуться домой», — отметил Стецун.

Чаще всего теряются пожилые люди без средств связи. Они редко предупреждают родных о своих планах.