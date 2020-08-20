Повар из Ленобласти поборется за миллион рублей в шоу “Адская кухня”

Су-шеф из Ленобласти Наталья Волкова примет участие в новом сезоне реалити-шоу “Адская кухня” на телеканале “Пятница”.

Также за главный приз — миллион рублей и место в престижном ресторане — сразятся три повара из Петербурга: Ольга Шелекето (в кулинарии более десяти лет), Дарья Некрасова (фудблогер) и Татьяна Травникова (непрофессиональный повар, работает в индустрии красоты).

Премьера нового сезона шоу состоялась уже вчера, 19 августа. За два месяца Наталье Волковой и другим поварам предстоит выполнить сложнейшие испытания от ведущего шоу и шеф-повара Константина Ивлева.