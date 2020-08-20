Совместные решения против COVID-19 помогли остановить пандемию в Ленобласти и Петербурге

Ленобласть и Петербург в период ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, усилили взаимодействие и согласованность в принятии решений.

Ситуацию на приграничных территориях двух регионов обсуждалась на заседании Координационного совета Петербурга и Ленобласти в сфере социально-экономического развития.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции еще раз продемонстрировала, что Петербург и Ленобласть правильно выбрали направления для совместной работы, все вопросы мы решали совместно, и именно кооперация в здравоохранении, согласованные действия по снятию ограничений дали возможность нам противостоять серьезным вызовам», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что работа все еще продолжается. В мае был выработан порядок взаимодействия субъектов по вопросам снятия ограничительных мер и утверждены 18 сфер жизнедеятельности и объектов экономики, по которым ответственными органами исполнительной власти организована работа по мониторингу и согласованию режимов регулирования ситуации.

Как сообщает оперштаб, в Ленобласти на утро 20 августа зафиксировали 29 новых случаев коронавируса. В России подтверждены 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 1 113 случаев (23,3%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 942 106 человек.