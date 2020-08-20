Социальную политику Ленобласти и Петербурга приведут «к единому знаменателю»

Александр Дрозденко считает, что для Ленобласти и Петербурга должны существовать единые алгоритмы социальной политики.

В частности, правила учета стажа работников, независимо от того, где человек работал – в Ленобласти или в Петербурге. Это позволит увеличить численность ветеранов труда, получающих социальную поддержку, до 100 человек в год. Эти вопросы обсудили на заседании Координационного совета двух регионов.

Также Александр Дрозденко отметил, что социальная политика двух регионов должна быть приведена «к единому знаменателю», потому что по социальным подходам “не надо делить население на городское и областное”.