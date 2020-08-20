Петербург и Ленобласть подвели итоги совместной борьбы с коронавирусом

В ходе заседания координационного совета Петербурга и Ленобласти глава областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин подчеркнул, что взаимодействие двух регионов в медпомощи с начала пандемии налажено четко.

«Все мы, безусловно, безотказно оказывали весь период с начала пандемии квалифицированную медицинскую помощь, логистика была выстроена практически безупречно. И в дальнейшем готовы ответить на любые вызовы», – сообщил Сергей Вылегжанин.