Санаторий в Зеленогорске оштрафовали на 100 тысяч рублей за «коронавирусные» нарушения

Суд привлек к административной ответственности санаторий «Северная Ривьера» в Зеленогорске. Он занимается санитарно-курортными оздоровительными услугами, лечением.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, выявлены следующие нарушения: заполнение номеров в санатории производится не одномоментно, в номерах проживаю по два человека — не члены одной семьи, персонал не соблюдал правила личной гигиены и не пользовался средствами индивидуальной защиты, недостаточно оборудования по обеззараживанию воздуха в столовой, нет возможности приобретения средств защиты, неправильно расставлены столы, за которыми могло находиться от 4 до 8 человек, отсутствие антисептиков в санузлах, не проводится ежедневная термометрия.

Представитель санатория признал вину полностью и сообщил, что все нарушения полностью устранены. Суд оштрафовал учреждение на 100 тысяч рублей.