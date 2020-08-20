Трое мужчин, скрывших убийство в Лодейном Поле, заплатят за это штрафы – по 50 тыс. рублей

Как сообщал ivbg.ru, в Лодейном Поле между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Один из оппонентов так сильно избил другого, что тот скончался на месте происшествия.

На помощь убийце пришли еще трое мужчин. Вместе они перенесли труп убитого в открытый грузовой вагон, остановившийся у ж/д станции. Решением суда, этим помощникам назначены штрафы по 50 тысяч рублей каждому за укрывательство.

Рассмотрение уголовного дела в отношении убийцы – помощника машиниста «РЖД» – продолжается.