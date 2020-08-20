Виталий Мутко сообщил на совещании по вопросам развития жилищного строительства, что 40% россиян предпочли бы индивидуальное жилье городскому формату.

По его словам, к 2030 году количество семей, ежегодно улучшающих свои жилищные условия, должно увеличиться с 3,7 млн до 5 млн домохозяйств, а ежегодный объем строительства жилья вырасти на 50%, до 120 млн кв. м.

Отмечается, что в основном россияне предпочитают улучшать жилищные условия с помощью ипотеки и льготных программ, однако первое доступно лишь 50% семей.

По его словам, сейчас основным инструментом улучшения жилищных условий россиян является ипотека и различные льготные программы. При этом ипотека не позволяет решить жилищный вопрос семьям с невысоким доходом. Только 50% российских семей могут позволить себе обслуживание жилищных кредитов.

Решить эту проблему правительство хочет с помощью социального арендного жилья. Благодаря этому инструменту удастся выполнить накопленные обязательства перед более чем 4 млн семей «очередников», решить проблемы ветхого и аварийного жилья.