Жители Ленобласти продолжают поздравлять родной край с 93-летием

В Ленинградской области продолжается конкурс #МоядушаЛенобласть, приуроченный к 93-летию региона. Так, солисты Ломоносовского районного дворца культуры исполнили песню «Ленинградские вечера».

Тем временем молодой самобытный коллектив ансамбля «Узорица» из Всеволожского района подготовил выступление с песней «Мой край». Жительница поселка Радофинниково Тосненского района Наталья Банкова отличилась видео с внуком Ярославом Вахиным, поздравившим край игрой на баяне. Житель Гатчины Максим Степуренко посвятил 47 региону собственные стихи.

Напоминаем, что для участия в конкурсе необходимо опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» стихи, фото или видеопоздравление Ленинградской области до 31 августа. Победителей ждут сюрпризы.