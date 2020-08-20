Россия собралась взять рекордный за 15 лет долг

Внутренний долг России в 2020 году может достигнуть 4,1 трлн рублей и стать рекордным за последние 15 лет. Правительство намерено взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, однако этот план, по мнению экспертов, может не сработать.

Такие данные следуют из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета, опубликованного на сайте ведомства. Дефицит может достигнуть отметки в 5% ВВП или 5 трлн рублей.

В первом полугодии, с учетом экономического кризиса из-за эпидемии коронавируса, продать гособлигации удалось только на 1,6 триллиона рублей, а дефицит бюджета составил 955 миллиардов рублей.