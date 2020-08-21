Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Петербурге

В ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в Петербурге, Архангельской области, Карелии и Мурманской области температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы. В Петербурге столбики термометров покажут +23…+25 градусов.

Аномально теплая погода отмечается в Калининградской области, там температура воздуха — +25…+30 градусов. Такая погода сохранится до середины недели, пишут РИА новости.

Сегодня, 21 августа, жителей Ленобласти ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем от +21 до +26 градусов.