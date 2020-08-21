Спасатели вынесли из леса под Гатчиной мужчину со сломанной ногой — фото

Спасатели пришли на помощь мужчине, сломавший ногу в лесу между деревней Ковшово и садоводством «Красницы» Гатчинского района Ленобласти.

Мужчина просто оступился и упал в канаву возле линии электропередач. Помощи он запросил по телефону «112». Прибывшие на место поисковики из отрядов «Отклик» и «Экстремум» вместе со спасателями оказали пострадавшему первую помощь и принялись выносить его из леса, сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

Им пришлось нести на носилках мужчину весом 120 килограммов три километра через пересеченную и заболоченную местность, чтобы передать медикам. В больнице мужчине наложили шину и отпустили домой.

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