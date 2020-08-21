У ребенка диагностировали сильные ушибы и разрыв селезенки, также подозревают ушиб поджелудочной железы и внутреннее кровотечение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел днем 20 августа на улице Передовиков в Петербурге. Девятилетний мальчик, прыгая с турника, упал с высоты на нижний турник. Через 2,5 часа скорая экстренно госпитализировала ребенка из квартиры, пишут “Невские новости”.

Ранее мы сообщали, что на восьмилетнюю девочку упали металлические футбольные ворота в Ивангороде.