На Горском озере в Воейково утонул мужчина – его компания, узнав об этом, быстро ушла

В полицию Всеволожского района 20 августа около 14:00 сообщили о том, что на Горском озере в Воейково утонул 43-летний уроженец Новгородской области.

О гибели сообщил человек, которого оповестила пара, проходящая мимо его дома, расположенного недалеко от водоема. По словам незнакомцев, они уже вызвали полицию и идут ее встречать, что показать путь.

Впоследствии выяснилось, что они никого не вызывали. Предположительно, они были в компании ныне погибшего и выпивали с ним алкоголь. А когда тот утонул, покинули место происшествия.