Стало известно, где россияне проведут бархатный сезон

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру поделился списком популярных у россиян направлений на сентябрь и первую половину октября.

Среди авианаправлений туристы предпочитают Симферополь, Сочи и Анапу. Аналитики отмечают, что добраться до морских курортов в бархатный сезон в этом году стало дешевле, чем в прошлом.

Так, меньше всего упали в цене билеты в Крым: средние чеки в Симферополь из Петербурга сократились на 11% и составили 13 570 рублей. При этом значительное снижение цен отмечается по билетам в Анапу: из Петербурга средний чек упал на 23%.

Тем временем поезда направления Москва-Петербург оказались на первом месте в рейтинге. Средний чек сократился на 6% и составил 2 401 рубль в одну сторону.

Среди морских направлений, на первый взгляд, лидирует по спросу Анапа. Доля этого направления 3%. Впрочем, если сложить доли Адлера (2%), Сочи (1,5%) и Лазаревского (1,3%), то можно сказать, что все же по сумме Сочи впереди, с долей около 5%.

Петербург вошел в рейтинг направлений, не связанных с морем. Также он занял второе место в рейтинге автобусных маршрутов до Старой Руссы. Прежний лидер Москва — Петербург теперь занимает 12 место.