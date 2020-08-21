Россияне готовятся забирать свои деньги из банков

Компания IDF Eurasia провела исследование и установила, что каждый третий российский вкладчик планирует забрать свой депозит из банка.

Отмечается, что 32% вкладчиков готовы пойти на такое при сохранении снижения доходности в третьем квартале. При этом доля тех, кто ни при каких условиях не намерен снимать вклад, составила 43%.

При этом 17% опрошенных намерены направить средства закрытого депозита на обеспечение текущих расходов. Еще 47% респондентов приобрели бы валюту. Также 18% хотели бы вложиться в акции, облигации, покупку драгметаллов и недвижимости.

Опрос проводился в период с 14 по 21 августа 2020 года, в нем приняли участие более 4 000 респондентов в возрасте 18-60 лет по всей России.