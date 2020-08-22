День Ленобласти в Лодейном Поле отпраздновали концертом

В четверг, 20 августа, в Лодейном Поле состоялся праздничный концерт в честь 93-ей годовщины Ленинградской области. Зрители со всего района собрались в Доме народного творчества им. Ю.П.Захарова.

Присутствовавшие исполнили гимн Ленобласти. Ведущий концертной программы, «голос» Ленинградской области Юрий Балтачев пригласил на сцену главу Лодейнопольского района Сергея Баранова, депутата областного ЗакСа Владимира Радкевича и директора и художественного руководителя государственного драматического театра-студии «Апрель» Алексея Байдакова.

Сергей Баранов напомнил о готовящемся региональном законе «О социальных стандартах» и 47 гарантий от 47 региона лягут в его основу.

Для гостей выступила кавер-группа «Огни города», исполнившая «Все, что в жизни есть у меня», «Королева красоты», «Малиновка», «Команда молодости нашей» и многое другое. Далее выступил народный артист России и композитор Александр Морозов.