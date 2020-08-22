Комплекс по производству аммиака и карбамида появится в Кингисеппе

Сегодня, 22 августа, состоялась презентация нового инвестиционного проекта — комплекса по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе. Его должны построить в 2022 году.

Промышленный комплекс включает в себя производство аммиака с проектной мощностью более 1 млн тонн в год и производство карбамида с проектной мощностью более 1,4 млн тонн в год гранулированного карбамида в промзоне «Фосфорит».

Александр Дрозденко отметил, что региональный бюджет уже ощутил результаты запуска первой очереди завода: увеличение доходной базы от поступлений произошло примерно на 5% от уплаченных налогов.

«Безусловно, с расширением производства в бюджет области и района пойдет больше налогов, мы сможем больше средств направлять на социальное и инфраструктурное развитие», — сказал губернатор.

По словам главы Ленобласти, предприятие будет экологичным, построенным по принципу нулевого влияния на окружающую среду. Оно получило инвестиции в размере 105 млрд рублей, будет создано более 250 рабочих мест.

Строительство начнется в четвертом квартале этого года. Первая партия продукции будет готова в 2023 году, в перспективе ее будут экспортировать на рынки Европы, Северной и Южной Америки.