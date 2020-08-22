Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков одержал победу над американцем Райаном Бейдером и завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе.

Поединок в рамках турнира Bellator 244 состоялся в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). На четвертой минуте второго раунда рефери остановил бой, зафиксировав победу 28-летнего Немкова техническим нокаутом.

Это 12-я победа россиянина за карьеру в MMA при двух поражениях. Он стал единственным на данный момент российским чемпионом Bellator и первым отечественным обладателем пояса лиги в полутяжелом весе.