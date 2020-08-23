Пять детских садов успели отремонтировать в Сосновом Бору за лето

Пять детских садов Соснового Бора отремонтировали за лето. Рабочие заменили инженерные сети и привели в порядок подвалы.
По словам председателя комитета образования Сосновоборского городского округа Наталии Шустровой, актуальным вопросом для горожан остается нехватка мест в детских садах в возрасте от года до двух лет.
Местный комитет образования отмечает, что в городе нет проблем с получением направления в детской сад для детей старше двух лет — в очереди остались лишь 20 родителей, которые хотят попасть в конкретный детский сад.
Родители, чьи дети не смогли попасть в детский сад в течение года, вправе рассчитывать на компенсацию. Ленинградская область выплачивает им 9,5 тысяч рублей в месяц. Проблема с нехваткой мест должна полностью решиться после окончания строительства детского сада на 240 мест на Липовском проезде, которое завершится в ноябре 2022 года.