Фото и подробности: педофила из Разметелево опознали по царапине на половом органе

Как сообщал ivbg.ru, задержан педофил, 22 августа надругавшийся над 15-летней школьницей в Разметелево Всеволожского района. Стали известны подробности происшествия.

Педофил силой принудил девочку к оральному сексу. В процессе она оцарапала ему половой орган брекетами. Когда педофил попытался изнасиловать ее, девочке удалось вырваться и убежать.

Подозреваемый задержан – им оказался 33-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. Его опознала пострадавшая. Еще одно доказательство его виновности – та самая царапина.

Фото: telegram-канал Mash на Мойке