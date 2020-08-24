В Ленобласти наградили 16 почетных семей

Сегодня, 24 августа, в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске 16 семей наградили дипломами «Почетная семья Ленинградской области».
По его словам, правительство региона в этом году готовит новый документ, благодаря которому можно будет гарантировать социальную стабильность абсолютно всем.
Зампред правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова вручили присутствовавшим дипломы и ценные подарки. Например, две многодетные семьи, воспитывающие семерых детей, получили микроавтобусы (такая практика существует с 2016 года, всего обеспечено 59 семей), а Анатолию и Екатерине Банниковых из Тихвинского района, ставшими родителями тройни, вручили сертификат на приобретение жилья на 3 млн рублей (такие сертификаты за все время получили 20 семей).
Для участников подготовили конкурсно-развлекательную и концертную программу, а также экскурсию по музею-заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда». За 10 лет чествования почетных семей было поощрено 252 семьи в Ленинградской области за заслуги в воспитании детей и сохранение семейных традиций.