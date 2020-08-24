В Ленобласти наградили 16 почетных семей

Сегодня, 24 августа, в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске 16 семей наградили дипломами «Почетная семья Ленинградской области».

«Почетной семьей стать не просто. Это не только семья, где хорошо воспитаны дети, но семья, которой гордятся все, семья, ставшая примером для других, семья, неравнодушная к жизни окружающих», — отметил губернатор.

По его словам, правительство региона в этом году готовит новый документ, благодаря которому можно будет гарантировать социальную стабильность абсолютно всем.

Зампред правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова вручили присутствовавшим дипломы и ценные подарки. Например, две многодетные семьи, воспитывающие семерых детей, получили микроавтобусы (такая практика существует с 2016 года, всего обеспечено 59 семей), а Анатолию и Екатерине Банниковых из Тихвинского района, ставшими родителями тройни, вручили сертификат на приобретение жилья на 3 млн рублей (такие сертификаты за все время получили 20 семей).

Для участников подготовили конкурсно-развлекательную и концертную программу, а также экскурсию по музею-заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда». За 10 лет чествования почетных семей было поощрено 252 семьи в Ленинградской области за заслуги в воспитании детей и сохранение семейных традиций.