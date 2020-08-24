Жители Волхова выбрали архитектурные формы для Расстанной площади

Специалисты творческих профессий, горожане, а также заинтересованные в продвижении и вложении в искусство встретились в Волхове в парке «Ильинский» на арт-фестивале «Точка искусства будущего».

Собравшиеся обсудили тему интеграции искусства в предпринимательство, поделились опытом по арт-маркетингу, раскрыли связь малого города с культурной столицей. Там же состоялся конкурс малых архитектурный форм для Расстанной площади, по итогам которого жители выбрали понравившиеся им объекты, которые могут быть установлены в дальнейшем.

Соответствующее голосование также проходило в интернете — подавляющее большинство отдало голоса за проект Алисы Геннадьевой и Алексея Левчука «А-Амфитеатр». Однако с учетом мнения членом жюри победил проект «Рыбопровод» автора Ивана Зубарева, посвященный отважным мечтателям — его связали со строителями Волховской ГЭС, работающей более 90 лет.