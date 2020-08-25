«Русхимальянс» получил первый кредит на строительство завода в Усть-Луге

Кредит на общую сумму 55 млрд рублей выделен на строительство завода по сжижению газа и выделению этана в Усть-Луге.

ВЭБ.РФ выдал крупный кредит «Русхимальянсу» на строительство завода в Ленобласти. При этом общий размер финансирования проекта составит 900 млрд рублей. Это самый дорогостоящий инвестиционный проект в регионе, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что к финансированию проекта могут присоединиться ВТБ, Газпромбанк и даже граждане России.

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Газоперерабатывающий комплекс в районе морского порта Усть-Луга будет перерабатывать 45 млрд кубометров в год, а также производить сжиженный природный газ мощностью 13 млн тонн СПГ в год.