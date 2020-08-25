Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 25 августа

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 23,5 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 811 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 16 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 3 167 323 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 3 627 217 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 5 915 630 заболевших.

Вам будет интересно Стало известно, где 24 августа зафиксированы 27 новых случаев коронавируса в Ленобласти Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 27 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 596. Выздоровели — 4... 24.08.2020 320

В России, по состоянию на утро на 25 августа, число заразившихся коронавирусом составляло 961493 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.