Число заразившихся COVID в Санкт-Петербурге превысило 35,5 тысяч человек, выздоровели более 25 тысяч

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 35,5 тысячи, при этом выздоровели более 25 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 35 552 случая заражения COVID-19. Скончались 2357 человек. Выздоровело 25 304 человека», — говорится в сообщении.

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За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано на коронавирус 15 711 человек. Под медицинским наблюдением находятся 169 человек, из них 6 — в обсерваторе, 163 — контактные.