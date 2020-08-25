От Мурино до Парнаса могут запустить легкорельсовый трамвай

Предполагается, что легкорельсовый трамвай будет курсировать от станции метро “Девяткино” через Бугры и до Парнаса.

Проект, предложенный компанией “Арсенал”, сегодня, 25 августа, обсуждался на совещании у зампредседателя правительства Ленобласти Михаила Москвина. Так как трамвай будет проходить через Бугры, то застройщик предложил увеличить там застройку жилых домов. Однако в правительстве подчеркнули, что поля на границе Мурино и Бугров не годятся для жилья и могут быть только переведены в рекреацию. В связи с этим, инициаторы проекта отправились на его доработку.

К тому же перед тем как начать строительство легкорельсового трамвая, нужно решить два главных вопроса: примет ли Петербург пассажиропоток и даст ли использовать свои сети и депо.