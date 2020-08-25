Мошенник лишил пенсионера из Гатчины 700 тысяч рублей

Вчера днем, 24 августа, в полицию обратился 71-летний житель Гатчины. Он заявил, что стал жертвой мошенника.

По словам потерпевшего, утром у бизнес-центра «Проспект» на проспекте 25-го Октября в нему подошел крупный мужчина и представился бизнесменом из Молдавии. Он сообщил пенсионеру, что у него есть более 1,5 млн рублей, которыми пока не может воспользоваться.

Незнакомец поинтересовался, может ли пенсионер подержать эту сумму у себя, а также попросил снять деньги со счета, чтобы тот мог решить проблемы с бизнесом. Незнакомец пообещал вознаграждение в 120 тысяч рублей.

Пенсионер согласился, снял со своего счета 700 тысяч рублей и передал мужчине. Тот вскоре внезапно исчез.