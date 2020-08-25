Три новых социальных учреждения заработают в Ленобласти в течение двух лет

В Ленинградской области планируется открытие трех социальных учреждений в течение двух лет. Первым станет стационарное отделение в в здании Ломоносовского комплексного центра социального обслуживания населения «Надежда».

Объект должен заработать уже в октябре этого года в деревне Лопухинка. Он рассчитан на 15 мест, стоимость работ составила более 92,7 млн рублей. Предусмотрено обустройство прогулочных дорожек, зоны отдыха со скамейками и беседками, игровыми и спортивные площадки, озеленение территории и освещение.

Следующим объектом является второй геронтологический центр на базе Каменногорского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Выборгском районе. Его должны открыть в феврале 2021 года, объект рассчитан на 40 мест. Для пожилых предусмотрели кабинеты ЛФК, массажа, соляная пещера, магнитотерапии, бальнеотерапии, психоразгрузки. Стоимость проекта составила 131,7 млн рублей.

Третьим объектом стал Дом-интернат общего типа с геронтопсихиатрическим отделением на 144 места. Его должны открыть осенью 2022 года, после чего пожилые и инвалиды смогут получить помощь в стационарной форме с постоянным проживанием.