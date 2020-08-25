СМИ: власти Петербурга готовятся ко второй волне коронавируса и составляют график новых ограничений

В случае прихода второй волны коронавирусной инфекции в Петербурге будут введены новые ограничительные меры.
Новый список ограничительных мер разрабатывает комитет по экономической политике и стратегическому планированию. В первую очередь будут закрыты те структуры, с которых позже всего сняли запреты — это рестораны, торговые центры и крупные магазины, об этом пишет “Фонтанка”.
Отмечается, что конкретные решения будут приниматься на основании рекомендаций Роспотребнадзора, а пока комитет просчитывает возможные экономические последствия последствия от возможных ограничений.
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25.08.2020 213