СМИ: власти Петербурга готовятся ко второй волне коронавируса и составляют график новых ограничений

Автор: Гузель Галимова
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В случае прихода второй волны коронавирусной инфекции в Петербурге будут введены новые ограничительные меры.

Новый список ограничительных мер разрабатывает комитет по экономической политике и стратегическому планированию. В первую очередь будут закрыты те структуры, с которых позже всего сняли запреты — это рестораны, торговые центры и крупные магазины, об этом пишет “Фонтанка”.

Отмечается, что конкретные решения будут приниматься на основании рекомендаций Роспотребнадзора, а пока комитет просчитывает возможные экономические последствия последствия от возможных ограничений.

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