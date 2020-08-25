Больнично-поликлинический комплекс в Сертолово подготовят к открытию до середины сентября

Больнично-поликлинический комплекс в Сертолово ввели в эксплуатацию и передан в собственность областному комитету здравоохранения Ленобласти.

Объект будет обслуживать не только местных жителей, но и пациентов со всего Всеволожского района. Уже завершены строительные работы, комплекс будет готов к открытию к 15 сентября.

Площадь территории строительства составила 73,8 га. Шестиэтажная поликлиника рассчитана на 850 посещений в смену, предусмотрено 120 коек в днем стационаре, отделение скорой помощи, подземный паркинг для сотрудников, КПП, наружные инженерные сети и котельная. Там же разместятся администрация и аптека.

Пациентам будет доступен широкий спектр параклинических служб, в том числе — центральная клинико-диагностическая лаборатория, центральные физиотерапевтические отделения, отделение лучевой диагностики, отделения ЛФК и многие другие.