Удача на его стороне: в Санкт-Петербурге велосипедист успел спастись от автобуса и автомобиля в момент ДТП

Необычный инцидент произошел вечером 25 августа Обводном канале в Санкт-Петербурге.

По информации телеграмм-канала «Mash на Мойке», велосипедист успел уйти от столкновения с автобусом и автомобилем в последний момент.

На кадрах видео видно, как автобус влетает в легковушку и выезжает на островок безопасности, при этом роняя знак.

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Информация о пострадавших не поступала. По факту ДТП проводится проверка.