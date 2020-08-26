Аналитики назвали популярные хобби соискателей из Ленобласти

Аналитики hh.ru Северо-Запада выяснили, что самым популярным хобби, которое жители Ленобласти указали в резюме, стали путешествия — 31%. Однако в резюме увлечения указывает только 3% соискателей.

Вторым по популярности увлечением назвали спорт — 23%. Также в список наиболее популярных вошли чтение книг — 22%, футбол — 18%, рисование — 13% и катание на лыжах и сноуборде — 18%.

Чаще всего интересы указывают, размещая резюме в сфере продаж и производства. Чуть менее активно делится своими интересами соискатели из сектора транспорта и логистики, административный персонал, студенты, строители и IT-специалисты. В резюме мужчин — 56% — графа «Хобби» оказывается заполненной значительно чаще, чем у женщин.