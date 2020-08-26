В Волховском районе будут разводить кроликов на средства от «Агростартапа»

Комплекс на 3 тысячи поголовья кроликов построен и введен в строй в кролиководческом хозяйстве «Приоритет» в Волховском районе.

Комплекс является базой для племенной, селекционной работы предприятия. В 2020 году на грант «Агростартап» хозяйство планирует построить очередной модуль по содержанию и откорму кроликов, на базе которого будет создан учебный центр для кролиководов региона.

Отметим, что принять участие в «Агростартапе» могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.