Детскую поликлинику в Пикалево отремонтируют за 72 млн рублей

В Пикалево и Бокситогорске продолжится ремонт учреждений здравоохранений, об этом сообщил Александр Дрозденко.

В этом году в Бокситогорске после ремонта открылась взрослая поликлиника, до конца года будет также отремонтирован фасад здания. В Пикалево было отремонтированы отделения хирургии и стоматологии, в поликлинику было закуплено новое оборудование. В общей сложности в двух городах был проведен частичный ремонт на 52,2 млн рублей.

В следующем 2021 году планируется начать ремонт детской поликлиники в Пикалево. На эти цели выделено более 72 млн рублей.