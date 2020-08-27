Во Всеволожском районе спасатели ликвидировали возгорание в частном доме

По предварительным данным, пострадавших нет.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:01.
Прибывшие на место происшествия две единицы техники и 8 человек личного состава тушили пожар в частном доме на площади 80 кв.м.
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Информация о пострадавших не поступала. По факту происшествия будет проведена проверка.