Земля доблести: Ленинградская и Тамбовская области почтили память героев войны

В понедельник, 24 августа, у мемориального комплекса “Рубежный камень” прошла акция «Земля Доблести». Цель мероприятия — почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В ходе акции были торжественно переданы в музей Боевого братства России гильзы с землей, собранной с мест сражений в Ломоносовском и Кировском районах, городах Сосновый Бор и Мичуринске Тамбовской области.

В начале сентября организаторы вновь соберутся в городе Сосновый Бор, чтобы обсудить перспективы развития проекта “Земля доблести” в других районах Ленобласти и регионах страны.