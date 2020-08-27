Жители Ленобласти и Петербурга этим летом стали отдыхать больше, но дешевле

Жители Ленобласти и Петербурга в июле и первой половине августа стали отдыхать более бюджетно — средний чек в турагентствах подешевел вдвое, а количество покупок туров выросло до 65%, говорится в исследовании “МТС Банка”.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Петербурге и Ленобласти. Так, в июле количество количество транзакций в туристических агентствах Петербурга и области увеличилось на 4%, а в августе – уже на 65%. При этом значительно уменьшился средний чек – в два раза в июле и на 45% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях.

Часть жителей региона отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 8%, однако, в августе показатели вернулись на уровень прошлого года.