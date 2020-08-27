Задержан житель Черепаново, растлевавший 13-летнюю школьницу из Ленобласти в соцсетях

По подозрению в развратных действиях в отношении 13-летней жительницы Приозерского района в Новосибирской области задержали 23-летнего мужчину.

Подозреваемого доставят в Ленобласть 27 августа. Заявление об откровенной переписке поступило в полицию в феврале от 41-летней матери девочки. Подозреваемый задержан 26 августа в Черепаново Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Задержанный во всем признался.