Санавиация экстренно эвакуировала пациентов из Тихвина и Выборга 

Санитарная авиация во вторник, 25 августа, совершила три вылета в Ленобласть за сложными пациентами, находящимися в тяжелом состоянии.

Как сообщает Национальная служба санавиации, врачи экстренно эвакуировали пациента с термическим ожогом, его перевезли из Тихвина в областной ожоговый центр в Токсово. Также из Тихвина в Ленинградскую областную клиническую больницу был доставлен пациент с острой почечной недостаточностью. В Выборге помощь понадобилась местному жителю с открытой черепно-мозговой травмой.